شاهد من الأعماق.. رسالة شكر من "أصغر غوّاصة سعودية" للملك وولي عهده

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شاركت وأخوها من تبوك فرحة الوطن بعيده الـ 91 عبر لوحة تحمل صورة القيادة

حطمت الطفلة السعودية، فجر الأحمري، ذات الثماني سنوات، رقماً قياسياً جديداً في مجال الغوص في المياه المفتوحة؛ كونها أول وأصغر طفلة سعودية بهذا العمر تدخل مجال الغوص تحت الأعماق وهي تحمل رسالة شكر للملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن المرأة السعودية بهذا الوطن، وذلك بعد أن تم توفير الفرص كافة لهن في شتي المجالات لخدمة المجتمع من خلال العمل بالمؤسسات الحكومية وقطاعات الدولة وقيادة السيارة وغيرها من المجالات الكفيلة بحياة كريمة وسعيدة.

كما نقلت الطفلة "فجر" رسالة عفوية شفهية لجميع النساء بدعمها لتواصل مسيرتها الرياضية في مجال الغوص، وذكرت أن الفضل -بعد الله- يعود لقدوتها في مجال الغوص شقيقها الغوّاص الأصغر عربياً "بتال" الذي سبقها وحقّق اللقب بعمر خمس سنوات وأسهم في تشجيعها وتدريبها لخوض هذه التجربة، وكذلك للأكاديميات الرياضية العسكرية بتبوك التي فتحت المجال لتدريبها وزميلاتها بالأكاديميات ولمدربهم نايل العمراني؛ الذي سطر الإبداع في إيصال المعلومات الدقيقة والمهارات المتقنة بكل سهولة إليهم، وللكابتن موسى مشيخي؛ مدرب الغوص والفري دايف، والمرافقين كافة برحلة التدريب والغوص.

وشاركت "فجر" وأخوها "بتال" فرحة الوطن بعيده 91 بلوحة تحمل صورة الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ورفعا راية التوحيد بالأعماق، وأكّدت أنها ستواصل الجد والاجتهاد في الوصول للأرقام القياسية والمشاركة في المنافسات سواء محلياً أو خارجياً بهدف رفع الراية الخضراء خفاقة وإثبات أن المرأة السعودية ناجحة متى ما وجدت الدعم والتشجيع في المجالات كافة.