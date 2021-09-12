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الأهلي يستكمل مرانه استعدادًا لكأس السوبر المحلي

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الأهلي يستكمل مرانه استعدادًا لكأس السوبر المحلي الأهلي يستكمل مرانه استعدادًا لكأس السوبر المحلي

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يعود اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواصلة تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لبدء الموسم الجديد الذى يستهل الأهلى مشواره فيه بمواجهة طلائع الجيش فى بطولة كأس السوبر المحلى.

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على معلب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لبدء الموسم الجديد الذي يبدأ فيه الأهلي مشواره بمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المحلي.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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