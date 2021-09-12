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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب رش المياه

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب رش المياه إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب رش المياه

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بسبب خلافات بينهم لقيام أحد طرفى المشاجرة برش مياه أمام فرش بيع فاكهة خاصة بالطرف الثانى وتعدى كل منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام دائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول «إ ف ج» 30 سنة، فكهانى مصاب بجرح طعنى بالبطن وعمه «خ ج م» 50 سنة فكهانى مصاب بجرح تهتكى بالرقبة، وتم نقلهما لمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، وطرف ثان «ع أ م» 27 سنة فكهانى مصاب بجروح سطحية بالصدر والبطن والصدر.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثانى برش مياه أمام فرش بيع الفاكهة الخاص بالطرف الأول وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب وقام الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابة الطرف الأول بسلاح أبيض «سكين» كانت بحوزته محدثا إصابته.

تمكن ضباط مباحث القسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة.

المصرى اليوم

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