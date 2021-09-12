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نائب بـ«الشيوخ»: السيسى أول قائد يطبق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة

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نائب بـ«الشيوخ»: السيسى أول قائد يطبق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة نائب بـ«الشيوخ»: السيسى أول قائد يطبق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة

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أشاد النائب أحمد جلال أبوالدهب عضو مجلس الشيوخ بإطلاق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يطبق المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان
وقال «أبوالدهب» في بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسى جعل الصحة والتعليم والسكن والكريم في مقدمة حقوق الانسان مؤكداً أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة في مقدمتها الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بحماية حقوق الإنسان وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان
وأعلن الدكتور أحمد جلال أبوالدهب ترحيبه بإطلاق هذه الاستراتيجية مشيراً إلى أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في دعم ومساندة جهود الدولة .
وأكد النائب على الاهمية الكبيرة لمحاور الاستراتيجية خاصة أنها تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع وتعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة جميع القوي السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة مؤكداً أهمية هذه الاستراتيجية للارتقاء بحقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة
تجدر الاشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد بمجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

المصرى اليوم

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