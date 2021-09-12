مصرع 9 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حادثتي تصادم وانقلاب اعلي كوبري سمالوط بالمنيا

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لقي 9 أشخاص مصرعهما، فيما أصيب 21 آخرين، في حادثتي تصادم وانقلاب، اعلي كوبري سمالوط على النيل بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حادثتي تصادم وانقلاب اعلي كوبري محور سمالوط على النيل، شمال مدينة المنيا .

الحادث الأول- تصادم سيارة رقم 8273 ملاكي بآخري نقل «خلاط» رقم 3971، اعلي كوبري سمالوط على النيل- تسبب الحادث في وفاة 9 أشخاص من أسرتين، مقيمون جميعا بقرية السرارية بمركز سمالوط، والحادث الثاني – انقلاب مكروباص، مما تسبب في إصابة 21 آخرين .

تم نقل المصابين لتلقي العلاج، الضحايا إلى مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة ..