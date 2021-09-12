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حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:40 صباحاً
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:40 صباحاً
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:34 صباحاً
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع!
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:12 صباحاً
الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:12 صباحاً
جامعة طيبة تُطلق خدمة النقل التردّدي للطالبات لمحافظات خيبر وبدر والحناكية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
بدون سقف وبسعر يبدأ من مليوني دولار.. هذه ميزات "بنتلي باكالار" الحصرية
فيديو
cnn arabic
الأحد 12 سبتمبر 2021 11:13 صباحاً
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