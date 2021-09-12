أخبار عاجلة

حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه -
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة -
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر -
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط! -
الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس" -
جامعة طيبة تُطلق خدمة النقل التردّدي للطالبات لمحافظات خيبر وبدر والحناكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إنستجرام" تعتمد تقنية جديدة تُخلصك من "فوضى" شريط الأخبار

Print
"إنستجرام" تعتمد تقنية جديدة تُخلصك من "فوضى" شريط الأخبار "إنستجرام" تعتمد تقنية جديدة تُخلصك من "فوضى" شريط الأخبار
تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية

اعتمدت منصة التواصل المصور "إنستجرام"، تقنية جديدة يمكنها أن تُخلّص مستخدميها من "فوضى" شريط الأخبار.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن إنستجرام ستعتمد قريبًا تقنية "المنشورات المفضلة" لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور؛ بدلًا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية.

ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزي، مطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام، قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين؛ لترتب أولوليات العرض لديك.

وستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولًا للمستخدم؛ فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

وأوضح التقرير أن "إنستجرام" تختبر حاليًا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبًا لكافة مستخدميها حول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه

حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه

"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة

"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة

مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة

مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة

صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية