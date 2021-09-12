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نشر عمر عصر، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقال: «بحب أسافر بلبس منتخب مصر في معظم الأوقات، حتى وأنا مش مسافر بطولة أو معسكر»

وتابع: «متهيألي أنا بتلكك عشان أقابل أي مصري أو عربي ونتعرف على بعض»

واختتم: «استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه»

والجدير بالذكر أن عمر عصر محترف في صفوف نادي هينون الفرنسي، وكان عصر قد ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في ربع النهائي، بعد مباراة ملحمية مع بطل الصين ما لونج المصنف الثاني عالميًا.

ويعد عمر عصر هو أول لاعب مصري في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية يبلغ الدور ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة للرجال.