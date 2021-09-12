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ثقافة طهطا تبحث عن أبناء سوهاج الموهوبين

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ثقافة طهطا تبحث عن أبناء سوهاج الموهوبين ثقافة طهطا تبحث عن أبناء سوهاج الموهوبين

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اختتم قصر ثقافة طهطا ثالث قوافله الثقافية لاكتشاف المواهب أعمالها بقرية القبيصات،تضمنت القافلة العديد من المواهب في الشعر والغناء والرسم، وقام مدير الفرع بالتحكيم للمتسابقين وتوزيع جوائز للفائزين، بجانب محاضره ثقافية بعنوان «مكافحه الهجره»، حاضرها الشيخ حاتم رشاد آمين عام الفتوى وواعظ أول بالأزهر الشريف، وتحدث عن الهجرة الغير شرعية وأخطارها.

كما تم تنظيم ندوة ثقافية بعنوان «إجازات الدولة مشروعات قومية وزيادة الإنتاج» بدأت بإلقاء الدكتورة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا الضوء عن أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة، وتحدث محمود رمضان رئيس نادي ادب طهطا على ضرورة التأكيد للوقوف بجانب الدولة، وأن ما تقوم به من خدمات ومشروعات قومية لم يتم منذ سنوات طويلة، وتطرق محمد عبيد الأديب والموجه بالتربية والتعليم إلى أهم تلك المشروعات وما تقوم به الدولة من بنية تحتية ومشروعات قومية لتوفير حياة كريمة للمواطن وخلق فرص عمل جديدة.

أقام بيت ثقافة المراغه محاضرة بعنوان «تربية الأبناء في الإسلام»حاضرها أسعد محمد، تناول خلالها اسس التربية السليمة للأطفال منذ الصغر، وكيف نربي ابنائنا لنعد جيلا قويا، بينما قدم قصر ثقافة المنشاه محاضرة بعنوان «قيم المجتمع المصري» حاضرها الشيخ شعبان على، ودارت حول تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري.

المصرى اليوم

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