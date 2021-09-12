«الإسكندرية الأزهرية» تُعلن بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم دور يناير 2022 (صور)

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أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وإشراف الدكتور سامي حامد، مدير شؤون القرآن الكريم، بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم دور يناير 2022، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 13 / 9 / 2021 ولمدة 15 يومًا، بمكتب شؤون القرآن الكريم بديوان المنطقة بسموحة.

وقال «هاشم»، في بيان، الأحد، إن قبول الطلبات يتم وفقًا لشروط وضوابط، تشمل أنه يجب أن يكون المكان موجودًا بالفعل عند المعاينة، ويكون التحفيظ فيه قائمًا، وألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ويكون بالدور الأرضي أو الأول علوي ويكون جيد التهوية وبه حمام، وإحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن 15 طالبًا، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات وأقل من 15 سنة، و3 صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب، و3 صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب، و3 صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لزوج صاحبة المكتب إذا كانت سيدة، وصور شخصية للمحفظ + 6 صور شخصية لصاحب المكتب، و2 صورة من عقد بيع أو إيجار للمكتب، وإيصال كهرباء أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار، و2 صورة مؤهل للمحفظ، و2 صورة مؤهل لصاحب.

وفى سياق متصل، ترأس الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية في المنطقة، إجراء مقابلات للمتقدمات للعمل خدمات معاونة بروضات المعاهد خلال فترة الدراسة؛ لاختيار أفضلهن للعمل، وخدمة العملية التعليمية برياض أطفال معاهد الإسكندرية الأزهرية.

وتكونت اللجنة من، فوزي الباقر المحامي بالشئون القانونية، وخالد عبدالقادر المفتش بالتفتيش المالي والإداري، وآمال الدهراوي مدير رياض الأطفال، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن، وأمير شوقي عضو الشؤون الإدارية، وسارة محمد عضو إدارة رياض الأطفال.

وتمت المقابلات للمتقدمات؛ لاختيار من تنطبق عليه شروط من أفضلهن، لخدمة العملية التعليمية.

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وتجرى مقابلات للعمل بروضات المعاهد (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وتجرى مقابلات للعمل بروضات المعاهد (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وتجرى مقابلات للعمل بروضات المعاهد (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن بدء تلقي طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم وتجرى مقابلات للعمل بروضات المعاهد (صور)