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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

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يحل فريق ليفربول مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» للموسم الجديد 2021/2022.

يدخل ليفربول مباراة الليلة وفي جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، والفوز اليوم يرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويجعله يتشارك القمة من جديد مع الثنائي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

أما فريق ليدز يونايتد فيحتل المركز السابع عشر في جدول «البريميرليج» برصيد نقطتين فقط.

وتنطلق المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ووفقاً للغيابات والإصابات والعناصر المتاحة أمام المدرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ينتظر أن يخوض مباراة اليوم بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو وجوردان هندرسون وهارفي إليوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني.

المصرى اليوم

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