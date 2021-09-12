أخبار عاجلة

مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط! -
الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس" -
جامعة طيبة تُطلق خدمة النقل التردّدي للطالبات لمحافظات خيبر وبدر والحناكية -
استسلام بعد مطاردة.. مقاطع للقبض على آخر أسيريْن فارين من سجن جلبوع -
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل -
شرطة مكة تعلن الإطاحة بمُطلق النار على آخر بأحد أحياء جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

أحمد العوضى يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

Print
مواضيع متعلقة
رعب جديد فى مثلث برامودا ???? العثور على سفينة جديدة مفقودة فى المكان الأكثر رعبا فى العالم????

رعب جديد فى مثلث برامودا ???? العثور على سفينة جديدة مفقودة فى المكان الأكثر رعبا فى العالم????

هام جدا لكل مواطن⭕ السنة دي لازم تاخد لقاح الأنفلونزا؟.. ⭕ وهذه الأسباب

هام جدا لكل مواطن⭕ السنة دي لازم تاخد لقاح الأنفلونزا؟.. ⭕ وهذه الأسباب

الأحياء الأموات.. حقائق حزينة عن أحياء على سرير الموت.. أشهرهم توفى بعد 39 عاما

الأحياء الأموات.. حقائق حزينة عن أحياء على سرير الموت.. أشهرهم توفى بعد 39 عاما

لأول مرة حمادة هلال يصطحب زوجته على السجادة الحمراء فى مهرجان الفضائيات العربية

لأول مرة حمادة هلال يصطحب زوجته على السجادة الحمراء فى مهرجان الفضائيات العربية