خالد الجندي يثير الجدل مجددًا حول غشارة البكارة : شرعًا لا ترتبط بالعفة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندي، الجدل مجددا حول فتوى غشاء البكارة، وقال خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية dmc، :إنه عند الحديث في قضية غشاء البكارة، فإننا نكسر عادات خاطئة عند الناس، لا بد من تصحيحها وإفهامها لهم، معقباً: «اللي عايزة تمشي غلط، غشاء البكارة مش هيعطلها».

وأوضح لشيخ خالد الجندي أن البعض يتصور أن الشرف معناه غشاء البكارة وليس الأخلاق، مؤكدا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يربط بين العفة والغشاء، نافيا ما ردده البعض أن فتواه لا تدعو للفاحشة، أو الزنا، مشيرًا إلى أنه لابد من متابعة الفتاة وأخلاقها لصونها من الانحراف.

وأكد الشيخ خالد الجندي وجود ورقة بحثية بعنوان «رتق غشاء البكارة» أصدرها أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، ترجع مصادرها للإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبوحنيفة تؤكد ما تناوله الشيخ حول «قضية غشاء البكارة».