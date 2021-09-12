المناعة من كورونا محدودة .. مستشار رئيس الجمهورية يعلن موقف التطعيم لطلاب المدارس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اليوم الأحد، أنه يمكن للشخص أن يصاب أكثر من مرة بفيروس كورونا، وأن المناعة من الفيروس محدودة، وأشار إلى أن التحورات التي تحدث في فيروس كورونا تجعله أكثر قدرة على العدوى.

وفي ظل الاستعدادات لاقتراب العام الدراسي2021-2022، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك خطط بجانب التطعيم الذي أصبح الزامي على جميع العاملين والطلاب في جميع الجامعات ومرحلة ما قبل التعليم الجامعي، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتتماشى بالتوازي مع مرحلة التطعيم.

هل يخضع طلاب المدراس لأى تطعيمات؟

وتحدث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يكن موجود بالسابق تطعيمات للحوامل والمرضعات وتحت 18 عامًا، لأن التطعيمات، واللقاحات التي اجيزت تم تسجيلها بصورة عاجلة بسبب جانحة كورونا التي هددت العالم.

وأشار تاج الدين إلى أن اللقاحات الحالية أمنة على الحوامل والمرضعات بدون أثار جانبية، وحول السن تحت 18 عامًا، موضحًا إلى أن الفئة العمرية من 2 إلى 12 سنة لابد من استخدام الكامامات مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.