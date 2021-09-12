وكالة شؤون المسجد النبويّ تناقش خطة استقبال المصلين خلال موسم العمرة هذا العام

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أكّدت أهمية زيادة التأهيل والتدريب والتحفيز للعاملين كافّة ودعم تطوير إجراءات العمل

ناقشت لجنة الشؤون التنفيذيّة والميدانيّة لمنظومة الخدمات في المسجد النبويّ منظومة الخدمات المقدّمة في المسجد النبويّ وفرص تحسينها، وخطّة استقبال المصلّين، والزيادة التدريجيّة لأعدادهم خلال موسم العمرة 1443.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الأوّل أمس برئاسة مستشار ووكيل الرئيس العامّ للشؤون الميدانيّة والتنفيذيّة عبدالعزيز بن علي الأيّوبي؛ منظومة الخدمات المقدّمة لقاصدي مسجد رسول الله -صلّى اللّه عليه وسلّم- وأهمّيّة جودة الأداء، وانتظام تقديم الخدمات التي تلبّي احتياجات قاصدي المسجد النبويّ.

وأكّد أهمية زيادة التأهيل والتدريب والتحفيز للعاملين كافّة، ودعم تطوير إجراءات العمل والاستفادة من التقنيّات المتاحة، والمخرجات ومؤشرات الأداء وفرص التحسين ومنظومة الخدمات الرقميّة.