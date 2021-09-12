وظائف خالية في وزارة النقل والجهات التابعة لها لعدد من التخصصات بالقاهرة والمحافظات

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أعلنت وزارة النقل المصرية والجهات التابعة لها عن العديد من الوظائف الخالية لديها في العديد من الخصصات للمؤهلات العليا والمتوسطة والتي تشمل أيضا وظائف قيادية، وهذه الفرص متاحة في الهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ومديرية الطرق والنقل لمحافظة الاقصر والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات في جميع محافظات مصر للقطاع العام والخاص والمنشورة على المواقع الرسمية وصفحاتها المعتمدة.

وفيما يلي جميع تفاصيل الوظائف المطلوبة حاليًا وزارة النقل والهيئات التابعة لها.



1- رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رئاسة قطاع الشؤون الملاحية احدى القطاعات الرئيسية للهيئة التي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة.. وتختص هذه الوظيفة برئاسة أعمال القطاع ووضع مقترحات التخطيط الشامل للملاحة النهرية بما يحقق زيادة كفاءة التشغيل.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

(قضاء مدة بينية قدرهاعام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الإدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة )

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التي باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد في مباشرة الوظيفة المتقدم لها.

- البرامج التدريبية التي حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته في مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

أي بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/11

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

(التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة)

============

2- وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

6

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك على النموذج المخصص طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة وتسلم باليد بمبني وزارة النقل – الدور الثاني- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 105 شارع القصر العيني بجوار مجلس الشيوخ خلال المدة الموضحة انفاً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

- على أن يتم استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.



نموذج الاعلان عن وظائف قيادية في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

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3- مترجم (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة عن طريق المقابلة الشخصية

المهارات الفنية:

اجادة أكثر من لغة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

التقدير :-مقبول

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المستندات المطلوبة:

(يتم الاطلاع على اصول المستندات عند التقديم)

1- صورة المؤهل الدراسي

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة

4- بطاقة الرقم القومي

5- اربع صور شخصية

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/16

العدد المطلوب:

2

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني- القاهرة

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4- أخصائي حاسبات ومعلومات (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

الدعم الفني لمنظومات التحصيل الإلكتروني والتطبيقات وقواعد البيانات وشبكات المعلومات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

لغة انجليزية

مهارات الحاسوب

مهارات حل المشاكل

القدرة على العمل بشكل جيد ضمن فريق

التفكير المنطقي والعقل التقني

مهارات التواصل الجيد

المهارات الفنية:

لغات البرمجة على مستوى الدخول

المعرفة بكيفية عمل أنظمة التشغيل والبرامج

المعرفة الافتراضية بمراكز البيانات ومفهوم السحابة

الإلمام المعرفي بجدران الحماية والأمن

أساسيات شبكات المعرفة

أجهزة المعرفة والبنية التحتية

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس حاسبات ومعلومات- بكالوريوس هندسة (اتصالات- حاسبات)

التقدير:-مقبول

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المستندات المطلوبة:

(يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم)

1- صورة المؤهل الدراسي

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة

4- بطاقة الرقم القومي

5- أربع صور شخصية

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/16

العدد المطلوب:

14

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني- القاهرة

========

5- فني حاسب آلي وشبكات ومعلومات (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف الفنية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

الإجادة التامة لكافة أنواع التركيبات والصيانة لكافة أنواع الأجهزة (حاسب آلي- أجهزة مكتبية- شبكات المعلومات- Data center hardware) بالإضافة إلى تحميل كافة أنواع البرمجيات للمستخدم

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- لغة انجليزية

- القدرة على حل المشاكل

- مهارات التواصل الجيدة

- القدرة على العمل في فريق

المهارات الفنية:

القدرة على تجهيز وتركيب نقاط متكاملة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الضرورية مثل (أجهزة الطابعات والماسح الضوئي والمبدلات الشبكية وغيرها)

المتابعة والتحقق من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشبكية والمكتبية (الأقراص الصلبة، الماوس، لوحات المفاتيح.....إلخ) لضمان الأداء الوظيفي

تثبيت برمجيات الأجهزة والمستخدم وفقًا للاحتياج

صيانة الشبكات الداخلية بطرق لتحسين الأداء

القدرة على رفع كفاءة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي من خلال تغيير المعدات إلى إصدارات أعلى

متابعة وإجراء عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحديد وحل المشكلات من خلال صيانة واستبدال المعدات

الحفاظ على سجلات الإصلاحات وجدول الصيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشبكية والمكتبية

تحديد الاحتياجات لأجهزة الكمبيوتر والملحقات والأجهزة المكتبية وكذلك أجهزة الشبكات

القدرة على متابعة وصيانة دورية نظام المراقبة خلال الكاميرات الداخلية والخارجية

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط (تخصص حاسب آلي)

التقدير:- مقبول

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المستندات المطلوبة:

(يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم)

1- صورة المؤهل الدراسي

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة

4- بطاقة الرقم القومي

5- أربع صور شخصية

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/16

العدد المطلوب:

14

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني- القاهرة

===========

6- مدير عام الإدارة العامة للمشروعات

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الطرق والنقل لمحافظة الاقصر

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الاقصر

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف المشروعات

تختص الوظيفة بالأشراف على مشروعات الطرق والنقل واقتراح سياسة التصميم الانشائى لهذه المشروعات وتحديد الاختبارات المعملية ومراقبة التنفيذ

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشرف على خطوط تحسين وتطوير الموانى وتجهيزها بدائرة المحافظة

يؤدى ما يسند اليه من اعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة

المعرفة الكافية باللغات الاجنبية

اجادة التعامل مع الحاسب الالى

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لاحكام القانون

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها ( سنة ) على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( 17 ) عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ب. هندسة تخصص مناسب لطبيعة العمل

يشترط إلا تقل تقارير كفاية الاداء بالمتقدمين عن ممتاز في الثلاث سنوات الاخيرة والا يكون محال للمحكمة التأديبية أو العامة

المستندات المطلوبة:

تقدم المستندات من سبعة ملفات أصل و6 صور ومحتواها كالاتى :

1- بيان الحاله معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي- المؤهلات الاعلى– تقارير كفاية الأداء عن اخر ثلاث سنوات سابقة

2- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها المتقدم – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الاجنبية.

3- ما يفيد الاشتراك بالمؤتمرات المحلية والدولية وإعداد البحوث والدراسات- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية إن وجدت

4- اوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – وخطابات شغل وتقدير أو أي بيانات أخرى يري المتقدم أضافتها

5- بيان عن ابرز انجازات واسهامات المتقدم واوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الاشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤدية لذلك.

6- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

7- شهادة قانونية بموقف المتقدم من الجزاءات أو الاحالة النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية أو العامة

- تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد بإسم السيد / الوزير محافظ الأقصر في موعد اقصاه شهر من تاريخ النشر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية مساءاً عدا أيام الجمع والعطلات والأجازات الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الإمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمبنى الديوان العام لمحافظة الاقصر

=======

7- مدير عام الإدارة العامة للصيانة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الطرق والنقل لمحافظة الاقصر

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الاقصر

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الصيانة

تختص الوظيفة بالاشراك في وضع السياسات العامة بالصيانة للمعدات والطرق واقترح خطة العمل وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة للعمل بالوحدة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيس المختص

يشرف على برامج الصيانة لجميع الانظمة والمعدات الكهرمانيكية

يشرف على خطة الامداد بقطع الغيار والمستهلكات ومتابعة تنفيذها

يقترح البرامج التدريبية المناسبة للعاملين بالادارة العامة ويتابع تنفيذها

يؤدى ما يسند اليه من اعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة

المعرفة الكافية باللغات الاجنبية

اجادة التعامل مع الحاسب الالى

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لاحكام القانون

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها ( سنة ) على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( 17 ) عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ب .هندسة تخصص مناسب لطبيعة العمل

يشترط إلا تقل تقارير كفاية الاداء بالمتقدمين عن ممتاز في الثلاث سنوات الاخيرة والا يكون محال للمحكمة التأديبية أو العامة

المستندات المطلوبة:

تقدم المستندات من سبعة ملفات أصل و6 صور ومحتواها كالاتى :

1- بيان الحاله معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي- المؤهلات الاعلى– تقارير كفاية الأداء عن اخر ثلاث سنوات سابقة

2- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها المتقدم – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الاجنبية.

3- ما يفيد الاشتراك بالمؤتمرات المحلية والدولية وإعداد البحوث والدراسات- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية إن وجدت

4- اوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – وخطابات شغل وتقدير أو أي بيانات أخرى يري المتقدم أضافتها

5- بيان عن ابرز انجازات واسهامات المتقدم واوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الاشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤدية لذلك.

6- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

7- شهادة قانونية بموقف المتقدم من الجزاءات أو الاحالة النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية أو العامة

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد بإسم السيد / الوزير محافظ الأقصر في موعد اقصاه شهر من تاريخ النشر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية مساءاً عدا أيام الجمع والعطلات والأجازات الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمبنى الديوان العام لمحافظة الإقصر

========

8- مدير عام الإدارة العامة للهندسة المدنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة العامة للهندسه المدنيه احدى الإدارات التابعه للادارة المركزيه للشئون الفنيه وتخص بالاشراف على تنفيذ المشروعات المدنيه والملاحيه ومتابعتها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفه من المستوي الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعه عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

فعلى السادة الراغبين لشغل هذه الوظيفة سحب طلب من الشؤون الإدارية وتقديمه باسم السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة مستوفياً الدمغة على أن يتضمن الطلب ما يلى :

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التي باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد في مباشرة الوظيفة المتقدم لها.

- البرامج التدريبية التي حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته في مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- أي بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

- تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

(التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة)

=======

9- مدير الإدارة القانونية (إدارة أشرافية)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس مجلس الإدارة.

يختص شاغل هذه الوظيفة بكافة الأعمال ذات الطابع القانوني.

يختص شاغل الوظيفة بالإشراف على أعمال القضايا والتحقيقات والرأي والعقود.

ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجتياز البرامج التدريبية وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

المهارات الفنية:

الإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح العامة مع قدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي.

تقديم الاستشارات القانونية في كافة القرارات المتخذة من قبل الادارة وصياغة العقود والمذكرات والمثول امام المحاكم والهيئات والتحقيق فيما يصدر من شكاوى أو اخطاء داخلية وخارجية ووضع اللوائح الداخلية للمنشأة فيما لا يتعارض مع قواعد ومبادئ قانون العمل.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الوظيفة الأدنى مباشــرة والقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون ويفضل الحاصلون على مؤهلات علمية أعلى

المستندات المطلوبة:

1. بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والجزاءات.

2. تقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين.

3. الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

4. الاشتــــــراك في المؤتمرات وإعداد البحـــــــــوث– خطابات الشكر والتقدير، واي بيانات أخرى يود المتقدم إضافتها.

5. بيان تفصيلي عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.

6. المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات العلمية للمتقدم من مؤهلات أعلي وإجادة لغات أجنبية.

7. مقترح تطوير وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

8. صورة طبق الأصل من من شهادة الميلاد + صورة بطاقة الرقم القومي.

9. صحيفة الحالة الجنائية.

10. خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات.

11. عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- على أن يتم تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و8 صور على أن ترد خلال شهر من تاريخ النشر المحدد بالإعلان علما بأنه لا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم عن طريق البريد أو التي ترد قبل أو بعد ميعاد الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أعلاه.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

- تقدم الطلبات باسم السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك على النموذج المخصص طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة وتسلم باليد بمبني وزارة النقل – الدور الثاني- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 105 شارع القصر العيني بجوار مجلس الشيوخ خلال المدة الموضحة انفاً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

- على أن يتم استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

=========

10- مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر بالمستوي الوظيفي العالي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة النقل

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تختص هذه الوظيفة بالإشراف الفني والمالي والادارى على جميع أعمال المديرية بالمحافظة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه قدرها سنة على الأقل في الوظيفة الادني أو مده كليه قدرها 18 سنه على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال هندسي مناسب

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

1- البيانات الأساسية معتمده موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية –

بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية –

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية مدتها ونوعها

ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير -

الجزاءات أن وجدت واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها )

2- عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة

3- بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات

المؤيدة لذلك

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة

التأديبية

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة الرقم القومي

7- صحيفة الحالة الجنائية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة

الوظائف القيادية

(على إن تكون من أصل و9 صور)

التقدم بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية – بديوان عام

وزارة النقل 105 شارع القصر العيني وزارة النقل

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11- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للموارد البشرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

-أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

-اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

-اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية:

-القدرة العالية على القيادة والتوجيه.

-المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

-القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

-القدرة العالية على التخطيط ورسم الخطط والبرامج ووضع السياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

-القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة اللازمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

-القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير.

-امتلاك مستوى من مهارات الاتصال والتفاوض الفعال.

سنوات الخبرة:

-قضاء مدة بينية قدرها (عام) على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه قدرها (ثمانية عشر عام) على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

التقدير: مقبول فأعلى

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السباقة.

أن يقدم مقترحاً وافيا لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطن على أن يراعاً في المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنية قابل للقياس والتطبيق في حدود الإمكانيات المتاحة(طبقاً للنموذج المرفق).

بيـان حالـة معتمـد مـن جهة العمـل موضحـاً بـه التأهيل العلمي والعملي والخبـرة النوعية والزمنية والدورات التدريبية الحاصل عليها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير (سبع نسخ).

بيان بالمهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارت أو الحصول على مؤهلات علمية أعلى وإجـادة لغـات أجنبية والمعرفة بعلـوم الحاسب الآلـي أو سابقة العمل بالمنظمـات الدولية أو الإقليمية وإعداد البحوث والمذكرات الفنية- حل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض (سبع نسخ).

صورة المؤهل الدراسي (سبع نسخ).

صورة شهادة الميلاد (سبع نسخ).

صورة بطاقة الرقم القومي(سبع نسخ).

بيان حديث لصحيفة الحالة الجنائية (سبع نسخ).

عدد (6) صورة شخصية حديثة .

إقرارا ذمة مالية حديث (سبع نسخ).

صور شهادات الخبرة (سبع نسخ).

إفادة بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحاكمة التأديبية (سبع نسخ).

صورة من أخر تقريرين كفأه (سبع نسخ).

- لن تقبل الطلبات التي ترد بدون المستندات المطلوبة أو التي ترد بعد المواعيد المقررة أو التي تصل بالبريد العادي أو الإلكتروني.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد باسم السيد اللواء بحري أ.ح /رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على النموذج المخصص لهذا الغرض للأمانة الفنية للجنة القيادات بمقر الإدارة المركزية للموارد البشرية لمدة ( شهر من تاريخ الإعلان أو النشر) مرفقا به المستندات المطلوبة من (سبع نسخ)،( تليفون: 2290933 / 057).

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12- مدير عام الأعمال الميكانيكية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة القومية للأنفاق

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأعمال الميكانيكية بالإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف على الأعمال الميكانيكية ودراسة تطوير وتعديل ما يراه مناسبا بالتنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان صحة وسلامة التنفيذ وإعداد برامج الصيانة والإختبارات الدورية لجميع المعدات الميكانيكية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بالقانون

المهارات الفنية:

قدرة على االقيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدي اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

سنوات الخبرة:

مدة خبرة كلية في مجالات عمل الوظيفة لا تقل عن سبعة عشر عام وفى حالة العاملين بالحكومة قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ) .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عال مناسب.

المستندات المطلوبة:

بيان حالة معتمد موضحاً به (التأهيل العلمى والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الأشرافيه التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

مقترح تطويري وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين ادائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

صورة من شهادة الميلاد الرقم القومى + صورة بطاقة الرقم القومي .

صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين

صحيفة الحالة الجنائية- عدد (6) صور شخصيه مقاس 4X6 حديثه.

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من اصل و6 نسخ وتسلم باليد للأمانه الفنية للجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/14

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

مقر الأمانه الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة القومية للأنفاق

( مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة ) إدارة شؤون الخدمة – الدور الرابع.

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