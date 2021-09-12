خدعونا.. وزير الخارجية الفرنسي يتهم طالبان بالكذب

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت متأخر السبت بأن حركة «طالبان» تكذب، وأن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخرا.

وقال لودريان لتلفزيون فرانس 5 قبيل سفره إلى الدوحة لإجراء محادثات في وقت لاحق الأحد بشأن عمليات إجلاء منتظرة من أفغانستان: «قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وممثلة (لكافة الأطياف) لكنهم يكذبون».

وأضاف: «ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه الحكومة. نريد أفعالا من طالبان وسيحتاجون لمتنفس اقتصادي وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم».

وأجلت فرنسا زهاء ثلاثة آلاف فرد، وأجرت محادثات مع «طالبان» لتمكين أفراد آخرين من الرحيل.

وقال الوزير الفرنسي إنه لا يزال يوجد بأفغانستان عدد قليل من الفرنسيين وبضع مئات من الأفغان الذين لهم صلات بفرنسا.