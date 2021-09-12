في يوم واحد.. كوريا الجنوبية تسجل 1.755 إصابة جديدة بكورونا و458 حالة بمصر

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، عن تسجيل 1.755 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 272.982 إصابة.

وانخفضت الحصيلة اليومية بمقدار 110 إصابات بالمقارنة مع 1.865 إصابة مسجلة في اليوم السابق؛ لتتراجع إلى أقل من 1.800 إصابة.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1.725 إصابة عدوى محلية و30 إصابة وافدة من الخارج.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغت 292476 إصابة؛ من ضمنها 246075 حالة تم شفاؤها، و16860 حالة وفاة.