أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأهلي" في مواجهة "التعاون" و"الشباب" يلاقي "الحزم".. الأبرز في مباريات اليوم

Print
"الأهلي" في مواجهة "التعاون" و"الشباب" يلاقي "الحزم".. الأبرز في مباريات اليوم "الأهلي" في مواجهة "التعاون" و"الشباب" يلاقي "الحزم".. الأبرز في مباريات اليوم
الإثارة والندية تتجددان في دوري المحترفين

تُستأنف اليوم الأحد مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تشمل أربع مباريات مثيرة.

الاتفاق - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.
يدخل الاتفاق المباراة وهو يملك خمس نقاط، فيما يملك الرائد ست نقاط.

الباطن - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الثلث على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.
يدخل الباطن المباراة وهو يملك في جعبته 4 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه الفتح.

التعاون - الأهلي
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
يدخل التعاون المباراة وهو يملك في جعبته نقطة واحدة فقط، فيما يملك الأهلي ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

الشباب - الحزم
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
يدخل الشباب المباراة وهو يملك نقطة واحدة فقط، فيما يملك الحزم نقطتين.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا

"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا