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محمد الشرنوبي يراهن على نجاح أولى بطولاته السينمائية المطلقة «ناجي»

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محمد الشرنوبي يراهن على نجاح أولى بطولاته السينمائية المطلقة «ناجي» محمد الشرنوبي يراهن على نجاح أولى بطولاته السينمائية المطلقة «ناجي»

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قال الفنان محمد الشرنوبي إنه يترقب طرح فيلمي (الجريمة) و(ناجي) في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفيلم الأول يعتبر التعاون الثاني له مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم (الممر)، ويشارك كضيف شرف ضمن أحداث العمل الذي يشارك في بطولته كل من أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني.

وأضاف الفنان محمد الشرنوبي- في تصريح صحفي- إنه يراهن على نجاح فيلم (ناجي)، والذي تم الانتهاء من تصوير مشاهده مؤخرا، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم السينما، وهو الأمر الذي يضع على عاتقه مسئولية كبيرة وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب ويشارك في بطولته كل من هدى المفتي ومحمود البزاوي، ويعتبر أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وعبر الشرنوبي عن سعادته بالنجاح الكبير الجماهيري الكبير الذي حققه العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» الذي يشارك في بطولته أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وبمشاركة نخبة من النجوم على رأسهم كل من إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، حسن العدل، لبنى ونس، شريف دسوقي، رضا إدريس، ناصر سيف، شريهان الشاذلي، ومن إخراج مجدى الهواري.

وتدور أحداث العرض المسرحي «يا ما في الجراب يا حاوي» في أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

المصرى اليوم

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