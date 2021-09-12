الشحات: حزنت لرحيل رمضان صبحي.. وشعرت بضياع الدوري بعد مباراة الإسماعيلي

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حرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على التوجه بالاعتذار لجماهير القلعة الحمراء، بسبب الفترة التي تراجع مستواه فيها خلال الموسم الماضي.

وأضاف الشحات في تصريحات عبر برنامج «كورة كل يوم» المذاع على قناة الحياة: «اعتذر لجماهير الأهلي أيضًا على ضياع الدوري في الموسم الماضي، ولكن الظروف كانت ضدنا في كل شئ».

وتابع: «خسارة لقب الدوري كان بسبب الإجهاد في بعض المباريات، مؤكدًا أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق كان غير قادر على تدريب اللاعبين في بعض الأوقات بسبب ضغط المباريات.

واضاف: «الزمالك أستفاد من فترة الراحة وعدم المنافسة في دوري أبطال إفريقيا».

وأكمل: «شعرت بضياع بطولة دوري بعد التعادل مع الإسماعيلي، وتحقيق بعض النتائج السلبية في الدوري جاء بسبب ضغط المباريات والسفر خلال أيام قليلة وخوض اللقاءات أمام فرق قوية».

وأشار بشأن رحيل رمضان صبحي: «شعرت بالحزن على رحيله من الأهلي، وهو لاعب مميز ونلعب في المنتخب سويا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة».