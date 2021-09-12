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حسين الشحات: بن شرقي «بيمتعني».. ولن أرحل عن الأهلي

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حسين الشحات: بن شرقي «بيمتعني».. ولن أرحل عن الأهلي حسين الشحات: بن شرقي «بيمتعني».. ولن أرحل عن الأهلي

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أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه يشعر بالسعادة داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر بإرتداءه قميص الفريق خلال السنوات الماضية، وأنه لديه رغبة في الاستمرار وحصد الألقاب.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تلفزيونية: «سأستمر مع النادي الأهلي حتى يقولوا لي شكرا (أمشي) لا نريدك في النادي».

وواصل: «انتقالي للأهلي ب150 مليون جنية حملني ضغوطات كبيرة، خاصة وأن الجماهير كانت تنتظر مني الكثير بعد أدائي مع العين الإماراتي».

وأضاف: «الجماهير افتكرت إني حصلت على 150 مليون في»جيبي«، وهناك بعض الناس الذي رددت هذا الأمر لفترة طويلة، ولكن الموضوع أنتهى بعد فترة داخل الأهلي».

وتابع: «أشرف بن شرقي لاعب بيمتعني، وهو لاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية».

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