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الطبيب صاحب واقعة «السجود لكلب»: «أنا مش بوذي.. وسأرد اعتبار الممرض» ()

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الطبيب صاحب واقعة «السجود لكلب»: «أنا مش بوذي.. وسأرد اعتبار الممرض» (فيديو) الطبيب صاحب واقعة «السجود لكلب»: «أنا مش بوذي.. وسأرد اعتبار الممرض» ()

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قال الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وصاحب واقعة «السجود للكلب»، إنه سيتعذر للممرض عادل سالم ولأسرته بعد الإساءة له في الفيديو المتداول.

وأضاف الطبيب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «الاعتذار للممرض ولأسرته لا خلاف عليه، وسأقوم برد اعتباره في بلده بعد واقعة الفيديو».

وعن واقعة إجباره للممرض على السجود لكلب، قال الطبيب: «أنا حجيت بيت الله، وأنا لست بوذيَا، والأمر كان مجرد مزاح، والممرض عادل سالم يعمل معي منذ 20 عامًا، وهو بمثابة أخ».

وتابع: «الناس مش فاهمانا، ومش فاهمة هذارنا، أنا هخلي حد يسجل لغير الله، هو أنا بوذي، أنا راجل حجيت وأعرف الله».

كان النائب العام، المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار مقطع مصور يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه طبيب من ممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

وعقب تداول الواقعة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إحالة الواقعة للجهات المختصة للتحقيق.

المصرى اليوم

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