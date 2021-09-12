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أحمد شوبير: إصابة بيرسي تاو وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

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أحمد شوبير: إصابة بيرسي تاو وغيابه عن الأهلي لمدة شهر أحمد شوبير: إصابة بيرسي تاو وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

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فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة صادمة بإصابة صفقة الأهلي الجديدة بيرسي تاو والمنضم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لمدة 4 مواسم قادما من برايتون الإنجليزي.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة تكشف إصابة لاعب الأهلى وقال:‏ «أنباء عن إصابة بيرسي تاو في العضلة الضامة واحتمال الغياب لمدة شهر».

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

وكان بيرسي تاو المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي كشف عن المراكز التي يجيد اللعب بها، مُشيرًا إلى أن البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة الإسباني الأسبق هو مثله الأعلى في اللعبة.

وقال تاو في تصريحات رسمية لموقع الأهلي: «ألعب في مركز رأس الحربة أو المهاجم الثاني، وفي بعض الأوقات ألعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، وكل ذلك يتوقف على تعليمات المدرب التي أقوم بتنفيذها على الفور».

وفيما يتعلق بمثله الأعلى في حياته ومسيرته الكروية، قال: «مثلي الأعلى حين كنت صغيرًا كانوا الأشخاص المحيطين بي مثل إخوتي، وكنت أريد دائمًا أن أكون مثلهم. كنت أشاهد التلفاز وأتابع اللاعبين الجنوب إفريقيين مثل ستيفن بينار وبيني مكارثي وكذلك رونالدينيو».

المصرى اليوم

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