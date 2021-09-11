عاجل | أموال مشبوهة توقف سفر رئيس بلدية في مطار جازان

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تحول عزم رئيس بلدية إحدى مناطق الجنوب السفر جوًا، إلى القبض عليه، وفتح تحقيق معه، بعد عثور مسؤولي مطار الملك عبدالله بجازان، على مبلغ 90 ألف ريال نقدًا بحيازته بعد تفتيشه، ما أدى إلى القبض عليه، وتحويله لشرطة جنوب مدينة جيزان.

مباشرة التحقيق

وفتحت شرطة جازان تحقيقا في الحادثة مع رئيس البلدية لمعرفة مصدر المبلغ، وحيازته له أثناء السفر بالمخالفة لأنظمة حمل المبالغ النقدية التي تفوق الـ60 ألف ريال، قبل تحويله إلى النيابة، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

إيقاف

وعلمت «الوطن»، أنه تم توقيف رئيس البلدية بالمطار بعد تفتيشه كإجراء نظامي معمول به مع المسافرين، وأشارت المصادر إلى أن العثور على المبلغ في حيازته، تم قبيل دخوله لصالة الانتظار، والصعود إلى الطائرة، وجرى تحويله إلى الشرطة، حيث بدت عليه علامات الارتباك، وعدم الوضوح أثناء التحقيق، ما استدعى إيقافه لمدة 5 أيام، لاستكمال الإجراءات النظامية معه.

مخالفة الأنظمة

وكشفت المصادر أن حيازة مبلغ مالي يفوق 60 ألف ريال نقدًا، أثناء السفر مخالف للأنظمة واللوائح، وأنه يجب تثقيف وتوعية المواطنين بمثل هذه الأمور، والتي قد تؤدي إلى تعرض صاحبها إلى الشبهة، والإدانة، وفتح تحقيق لمعرفة مصدرها.

تسلسل الحادثة

- عزم رئيس البلدية السفر جوًا

- اكتشاف مطار جازان مبلغ 90 ألف ريال نقدًا بحوزته

- القبض عليه وتحويله إلى الشرطة

- شرطة جنوب جيزان تباشر التحقيقات

- الارتباك وعدم الوضوح سيطرا على رئيس البلدية

- الشرطة تقرر إيقافه 5 أيام