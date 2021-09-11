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الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

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الفرع أقام معرضًا توعويًا بمدينة سكاكا بمشاركة منسوبي الهيئة

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف العالم بالاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يصادف اليوم السبت الحادي عشر من سبتمبر 2021م وذلك في مدينة سكاكا وبعض المحافظات بالمنطقة.

وتمثلت المشاركة بإقامة معرض توعوي أُقيم بمجمع الجوف بلازا بمدينة سكاكا والذي اشتمل على مشاركة منسوبي الهيئة، بحضور مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي وفريق التطوع والذي قدم تعريفًا لزوار المعرض عن عمل الهيئة وخصوصًا الإسعافات الأولية والتي هي من صميم عملها، بالإضافة إلى تقديم هدايا للزوار.

كما تم إقامة معارض مماثلة في محافظتي القريات وطبرجل، وفي محافظة دومة الجندل تم إقامة محاضرة توعوية بالتزامن مع مهرجان التمر والعسل في مقرر المهرجان بالمحافظة.

وفي ختام الفعالية أعرب مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف عن شكره لجميع المشاركين بهذه الفعالية، مبينًا أن الهيئة حريصة كل الحرص على الوجود في جميع الفعاليات والأيام العالمية ولاسيما تلك التي تلامس عملها مثمنًا الدور الذي يقوم به رجالاتها والمتمثل بإقامة الدورات الإسعافية في مراكز تدريب الهيئة بالمنطقة داعيًا الجميع للانخراط فيها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

اليوم العالمي للإسعافات الأولية الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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