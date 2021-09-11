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أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أن عام 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدني، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وقال زكي: «نحقق يوما بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، وكان آخرها اليوم بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والتي نستكمل بها نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة».

وأضاف: «تسعى الدولة المصرية منذ 30 يونيو إلى تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق، من خلال تكامل العمل بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبناء قوام حقيقي للتنمية المستدامة، بإصرار ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأت تظهر بشائر مجهوداتها على شرائح المجتمع المصري المختلفة، من خلال مبادرات صندق تحيا مصر، وحياة كريمة».