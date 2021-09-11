تأهيل مهني لسائقي النقل العام

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تعتزم هيئة النقل العام التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع «التأهيل المهني للسائقين»، والذي يستهدف تطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءة المهنية لسائقي النقل العام، والحد من الحوادث المرورية.

دورات تدريبية

وبدأت الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامج تدريبي موجه لسائقي الأجرة قبل عامين تقريبا، في كافة مناطق المملكة بالتزامن، ويشمل البرنامج المطارات الرئيسية، ويتكون من دورات تدريبية متخصصة تركز على تطوير مهارات السائقين بما يخدم السائح والزائر، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للسائقين في جانب التعامل مع العملاء، وإثراء تجربة زوار المملكة بشكل عام.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن البرنامج شهد حضورًا مكثفًا وتفاعلًا من قبل شركات الأجرة، حيث استفاد منه أكثر من 10 آلاف سائق مركبة أجرة حتى الآن، وحرصًا على تحقيق الفائدة بشكل أشمل أتاحت الهيئة الدورات بثلاث لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لأكبر شريحة من العاملين في هذا النشاط.

سلوك القيادة

وقدرت دراسة أجراها الاتحاد العربي للنقل البري على أثر التدريب المهني على السائقين التجاريين «سائقي الشحن في العالم العربي»، أن نحو 80%من السائقين التجاريين اتفقوا على أن سلوك القيادة الضعيفة كان السبب الرئيس لحوادث السير على الطرق.

من نتائج دراسة النقل البري

انخفاض عدد الحوادث 46%

انخفاض في الخسائر السنوية 25%

تراجع في خسارة العائدات 48%

تراجع في تكليف التصليح 17%

انخفاض في عدد التسليمات المتضررة 51%

فعالية النقل

انخفاض الانتهاكات في أنظمة رصد المركبات 58%

انخفاض استهلاك الوقود 14%

انخفاض في الصيانة والتصليح 20%

انخفاض في التسليمات المتضررة 42%

عائد الاستثمار

لكل دولار منفق على التدريب، توفير قرابة 17 دولارا.

10 أسباب للحوادث

01 السرعة المفرطة وفقدان السيطرة

02 التنقلات غير الآمنة بين الممرات المتوازية للطرق

03 تجاهل قواعد السير

04 القيادة بتشتت واستخدام الهواتف الخليوية

05 القيادة التي يغلب عليها النعاس والطائشة

06 التحميل غير الآمن

07 نفاد الصبر والقيادة على مقربة دانية من سيارة أخرى

08 انفجار الدواليب

09 التعليمات غير الملائمة في مناطق الإنشاء

10 ظروف الطقس الرديئة