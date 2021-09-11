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لا مياه ولا صهاريج بطويق الرياض

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لا مياه ولا صهاريج بطويق الرياض لا مياه ولا صهاريج بطويق الرياض
تسببت انقطاعات المياه المتكررة في استياء أهالي حي طويق المعروف بحي «الموسى» غرب الرياض والتي امتدت لأكثر من شهر، فيما لم توفر شركة المياه الوطنية لهم صهاريج مياه مخفضة أسوة بالأحياء التي لا تتوافر فيها خدمة المياه، مما جعل أهالي الحي يتوجهون لأخذ صهاريج تجارية رغم ارتفاع سعرها ومجهولية مصدرها.

وعند تواصل «الوطن» مع الشركة طلبت أرقام حسابات المشتركين.

انقطاع مستمر

في جولة ميدانية التقت «الوطن» عددا من سكان حي طويق، وذكر أحمد القحطاني أنهم يعانون من الانقطاع المتكرر للمياه، وعندما تواصلوا مع شركة المياه لأكثر من مرة، رفض منحهم صهريج مياه (الوايت) بالسعر المخفض، مشيرا إلى أن الشركة أرجعت سبب رفضها إلى أن الحي مغطى بشبكة المياه، مع أن انقطاع المياه الأخير دام لأكثر من شهر ولا يزال الانقطاع مستمرا.

وتابع القحطاني: نلجأ إلى جلب صهاريج تجارية بأسعار أعلى حيث يصل سعر الصهريج 18 طنا إلى 200 ريال، والصهريج 32 طنا إلى 350 ريالا.

عداد المياه

من جانبه قال طارق مسدف: أملك منزلا في حي طويق ونعاني من عدم السماح لنا بطلب صهريج مياه عن طريق موقع شركة المياه الوطنية، حيث إن عداد المياه لم يصلني إلى الآن وتم التقديم وبانتظار تركيبه، ولكن عند التواصل مع الشركة بأنني ما زلت في الانتظار حتى يسمحوا لي بصهريج مياه يكون الرد برسالة، عزيزي العميل أنت ضمن حي بلا صهريج، مع العلم أنه أصبح هناك ارتفاع في سعر الصهريج التجاري».

منطقة مرفوضة

وأضاف هايل: أسكن في حي طويق منذ 7 سنوات، ومن شهر أغسطس من العام الجاري لا يوجد مياه من خلال مشروع مصلحة المياه، ونجلب وايت مياه تجاريا رغم كونه مجهول المصدر وبسعر أغلى، وعند التواصل مع شركة المياه تأتي الموافقة، ولكن لا يصل الوايت وبعدها يتواصلون معك بأن منطقتك مرفوضة.


الوطن السعودية

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