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ضوابط لتفعيل مراكز الخدمات التربوية

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ضوابط لتفعيل مراكز الخدمات التربوية ضوابط لتفعيل مراكز الخدمات التربوية
دعا أولياء أمور طلاب وطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، الجهات المسؤولة في وزارة التعليم، والإدارات التعليمية، إلى ضرورة وسرعة تفعيل مجموعات تقوية مدرسية متزامنة (افتراضيا - عن بعد)، اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها في الفترة المسائية، تهدف هذه المجموعات لتحسين المستوى التعليمي للطلاب برسوم مالية «رمزية»، لتقليل الفاقد التعليمي في العملية التعليمية، وبالأخص الناتجة عن الحصص الدراسية الافتراضية غير المتزامنة.

فترات محددة

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء عبدالله الراجح لـ«الوطن»، أن مراكز الخدمات التربوية، يتم تفعيلها في كل عام، ولها ضوابط وتعليمات، وتقام في فترات محددة خلال العام الدراسي، ويتم دراسة إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع مستجدات الميدان التعليمي هذا العام، وأضاف: نحن حريصون على تقديم كل ما فيه مصلحة لأبنائنا الطلاب ويخدم العملية التعليمية.

وجود المعلم

وأجمع أولياء أمور على أن شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات، اعتادوا في تعليمهم الحضوري داخل المدارس، أو افتراضياً عبر منصة «مدرستي»، على وجود المعلم داخل الحصة الدراسية، ولم يعتادوا على الحضور لمتابعة شاشة تلفاز أو مقاطع مسجلة مسبقاً، فكثير من الطلاب والطالبات، تعترضهم أسئلة واستفسارات أثناء شرح الدرس الافتراضي «دون معلم»، وقد لا يتمكنون من متابعة واستكمال الدرس عند احتياجهم لإعادة أو توضيح جزء أو فقرة من الشرح، وبالأخص في المقررات العلمية كالرياضيات والعلوم والفيزياء واللغة الإنجليزية والكيمياء.


الوطن السعودية

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