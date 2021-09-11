تشديد العقوبات يخفض الإقبال على وسائل الصيد

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شهدت محلات بيع بنادق الصيد في جدة تراجعًا في الإقبال من قبل هواة الصيد، بسبب تغليظ العقوبات على الصيد الجائر، وفرض غرامات باهظة على قنص الحيوانات البرية بأنواعها.

ويقول أحمد عارف من أحد المحلات التجارية المخصصة لبيع بنادق الصيد بأنها تتراوح بين 1600 ريال إلى 13 ألف ريال، بينما في فترات سابقة كانت الأسعار أعلى، حيث تراوحت بين 3 و14 ألف ريال، مضيفًا أنه من بين البنادق بندقية تسمى URAGAN فايبر عيار 6.35 صناعة التشيك سعرها سابقا 6 آلاف ريال، وتباع حاليًا بـ4 آلاف ريال. كذلك هناك بندقية فايروخ 100 T-FSB لامينت مقاس 5.5 سعرها 5 آلاف ريال، بينما يبلغ اليوم 3900 ريال فقط، وهي صناعة ألمانية، أما بندقية فايروخ 85 مقاس 4.5 فقد انخفض سعرها من 1625 ريالا إلى 110 ريالات وهي ألمانية الصنع، وانخفض سعر بندقية فولكان 2 فايبر مقاس 5.5 وهي صناعة التشيك من 5833 ريالا إلى 4900 ريال.

وتعج محلات بيع مستلزمات الصيد بالكثير من الأدوات مثل الخيام والكراسي والطاولات وحقائب الرحلات إلى جانب السكاكين بمختلف الأحجام وأباريق الشاي وفناجين القهوة والأكواب.

شروط الرخصة

ويشترط لاستصدار رخصة الصيد وفقًا للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع 3 صور مقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء بالزي المدني السعودي، وألا يقل عمر الراغب في الشراء عن 20 عامًا، وتعبئة نموذج التعريف الخاص بطلب الشراء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقا للنموذج المعد، وترفع الأوراق لشرطة المنطقة لإصدار التصريح اللازم، ووضع سجلات من قبل المحل متضمنة: رقم البندقية، وماركتها، وجهة صنعها، واسم المشتري، وعنوانه، ورقم وتاريخ ومصدر الرخصة.

أفضل الأنواع

ومن أفضل أنواع بنادق الصيد هي البنادق الهوائية، وبنادق الصيد سواء أكانت تعمل على آلية ضغط الهواء أو تعمل على آلية إطلاق سبرينج فجميعها جيدة وتوفر للمستخدم تصويبًا دقيقًا، ومن أمثلتها نوريكا – 90 دريم رايدر، وهذا سلاح سرعة ودقة في التصويب ممتاز وهو قابل لكل من عيار 4.5 وتبلغ سرعته 305 متر في الثانية وعيار 5.5 وتبلغ سرعته 250 مترًا في الثانية، ووزن 2.9 كيلو جرام لذا فهي خفيفة كما أن طولها حوالي 1180 ملم.

من عقوبات الصيد الجائر

10 آلاف ريال

الصيد دون ترخيص

5 آلاف ريال

الصيد في أماكن محظورة

5 آلاف ريال

الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها

10 آلاف ريال

عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري

مليون ريال

إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية

20 ألف ريال

بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص

20 ألف ريال

عرض الكائنات البرية المصيدة