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غضب في .. لبيب والسمري يرفضان مقابلة أعضاء النادي

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غضب في الزمالك .. لبيب والسمري يرفضان مقابلة أعضاء النادي غضب في .. لبيب والسمري يرفضان مقابلة أعضاء النادي

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سادت حالة من الاستياء بين أعضاء الجمعية العمومية لنادي بعد رفض حسين لبيب رئيس اللجنة، وحسين السمري عضو اللجنة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، مقابلتهم في مكاتبهم في مبنى الإدارة لتقديم شكواهم ومناقشة أزمات أبنائهم في الألعاب المختلفة.

وقال أحد أعضاء الجهاز التنفيذي بالنادي: لبيب والسمري اتخذا قرار بعدم مقابلة أعضاء النادي أو مناقشة مطالبهم ومشاكلهم بعد الطريقة التي بدأ يتعامل بها الأعضاء معهم عبر الصوت أثناء التحدث معهم وتوجيه عبارات غير لائقة عن اللجنة فضلا عن التجمعات اليومية من الأعضاء داخل النادي وتحديدا على حمام السباحة الرئيسي لتجميع الأعضاء وتقليبهم على اللجنة.

ياتي هذا فيما أكد أحد أعضاء الجمعية العمومية البارزين أن حسين لبيب بدأ يتعامل بطريقة غير لائقة مع الأعضاء وقال «بالحرف الواحد»: «انا مش فاضي للأعضاء كلها كام يوم وهسيب لكم النادي وأمشي بلا وجع دماغ».

وقال العضو إن حسين السمري قام بوضع لافتة مكتوب عليها غير مسموح الأعضاء بدخول المكتب رغم أنه المدير التنفيذي للنادي المنوط بحل مشاكل الأعضاء والرد على استفساراتهم.

المصرى اليوم

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