مع اقتراب بدء الدراسة.. «الصحة» تقدم 3 نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بـ«كورونا»

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وضعت وزارة الصحة 3 نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا، مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بغسل اليدين باستمرار، وضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة، والاهتمام جيدا بتغذية الأطفال وعلاج أي مشكلة صحية.

في سياق متصل، ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال، فإن الأطفال يمثلون في الولايات المتحدة 13% تقريبًا من جميع حالات كورونا في البلاد، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأشارت الأكاديمية في تقرير سابق لها إلى أن الأبحاث تشير إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 إلى 14 سنة أقل عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة فأكثر، إلا أنه مع ظهور متحور «دلتا بلس» خلال الفترة الماضية، حذرت منظمة الصحة العالمية منه، مؤكدة خطورته على الأطفال ومشددة على اتباع الأطفال الإجراءات الاحترازاية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن سلالة «دلتا بلس» هي الأكثر عدوى بمقدار الضعف من سلالات كورونا الأخرى، وأعراضها تكون أكثر حدة خاصة عند الأطفال الذين لا يحصلون على اللقاحات المضادة للفيروس.