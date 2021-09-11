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محمد كيلاني عن منتقدي ارتداءه سلسلة: «ما يشرفنيش أقلعها»

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محمد كيلاني عن منتقدي ارتداءه سلسلة: «ما يشرفنيش أقلعها» محمد كيلاني عن منتقدي ارتداءه سلسلة: «ما يشرفنيش أقلعها»

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هاجم المطرب والممثل محمد كيلاني منتقدي وضعه سلسلة فضية في رقبته، موضحا أنه يرتديها لأنها تحمل اسم ابنه حمزة.

كتب «كيلاني» عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: «لابس سلسلة عليها اسم ابني وبأعتز بها جدا.. ولو فكرت إني قلعتها هتخليني راجل زيك فما يشرفنيش إن أقلعها».

تدوينة محمد كيلاني

وتابع: «قادر أدخل أرد على كل واحد بيجيب في سيرتي وسيره أهلي بس أبويا اللي رباني ومش عاجبك تربيته ده علمني إني ما ردش من وراء كيبورد.. ولو هارد هارد في الوش». واختتم كيلاني :«واديك سمعت تخانقت مع 60 راجل ..بس انت هتبقى محتاج 6000 معاك.. صباح الفل».

يذكر أن محمد كيلاني شارك مؤخرا في مسلسل «الآنسة فرح» أمام رانيا يوسف وأسماء أبواليزيد وتامر فرج وأحمد مجدي.

محمد كيلاني

المصرى اليوم

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