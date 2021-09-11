بعد إعلان زواجه من إصالة .. 7 معلومات عن الشاعر العراقي فائق حسن

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أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «انستجرام»، زواج المطربة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

ونشرت العيدان صورتين لـ«أصالة وفايق» في أحد الأماكن العامة أثناء تبادل الحديث، وكتبت معلقة على الصورتين: «زواج أصالة نصري من مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة».

1-يعمل شاعر ومخرج.

2- يعمل مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

3- يبلغ من العمر 52 عاما

4- لديه 5 آلاف متابع عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

5- لا يتابع عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» سوى أصالة والفنان ماجد المهندس.

6- تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال

7_ تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، من أشهر أغانيه: «بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت».