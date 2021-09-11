أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تنفي وجود أي مشاكل في التعاون مع «طالبان»

Print
روسيا تنفي وجود أي مشاكل في التعاون مع «طالبان» تنفي وجود أي مشاكل في التعاون مع «طالبان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف إن السفارة الروسية في أفغانستان ما زالت تحل جميع القضايا المرتبطة بالتعاون مع حركة «طالبان»، نافيا وجود أي مشاكل مع الحركة حاليا.

وأوضح في حديث لقناة «سولوفييف لايف» أنه «بالنسبة لطالبان، ما زلنا نحل جميع قضايا العمل... وهذا يعني أنه لا توجد مشاكل حتى الآن».

وكان جيرنوف أشاد في أغسطس المنصرم بأداء حركة «طالبان» منذ توليها السلطة، قائلا إنه ليس هناك أي بديل لها وأن أي مقاومة لها محكوم عليها بالفشل.

وأشار إلى أن الحقائق تغيرت على الأرض وأن «طالبان» قطعت جملة من الوعود المشجعة، كما شكك في فكرة أن كل الأفغان يريدون الفرار من البلاد بسبب الحركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا : نراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا : نراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا: دول جوار أفغانستان قادرة على مساعدتها في تجاوز الأزمة الحالية

روسيا: دول جوار أفغانستان قادرة على مساعدتها في تجاوز الأزمة الحالية

مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في زيارة بأكاديمية البحث العلمي (التفاصيل)

مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في زيارة بأكاديمية البحث العلمي (التفاصيل)

روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران

روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران