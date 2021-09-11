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قال السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف إن السفارة الروسية في أفغانستان ما زالت تحل جميع القضايا المرتبطة بالتعاون مع حركة «طالبان»، نافيا وجود أي مشاكل مع الحركة حاليا.

وأوضح في حديث لقناة «سولوفييف لايف» أنه «بالنسبة لطالبان، ما زلنا نحل جميع قضايا العمل... وهذا يعني أنه لا توجد مشاكل حتى الآن».

وكان جيرنوف أشاد في أغسطس المنصرم بأداء حركة «طالبان» منذ توليها السلطة، قائلا إنه ليس هناك أي بديل لها وأن أي مقاومة لها محكوم عليها بالفشل.

وأشار إلى أن الحقائق تغيرت على الأرض وأن «طالبان» قطعت جملة من الوعود المشجعة، كما شكك في فكرة أن كل الأفغان يريدون الفرار من البلاد بسبب الحركة.