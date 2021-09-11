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اليابان وفيتنام تبرمان اتفاقا دفاعيا في ظل القلق من النفوذ الصيني

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اليابان وفيتنام تبرمان اتفاقا دفاعيا في ظل القلق من النفوذ الصيني اليابان وفيتنام تبرمان اتفاقا دفاعيا في ظل القلق من النفوذ الصيني

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وقعت اليابان اليوم السبت على اتفاقية مع فيتنام لتزويد الأخيرة بمعدات وتكنولوجيا دفاعية، في خطوة تهدف لتكثيف تعاون البلدين الدفاعي في خضم القلق تجاه تعاظم نفوذ الصين العسكري.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي بعد محادثات مع نظيره الفيتنامي فان جيانغ في هانوي، إن الاتفاق يرفع الشراكة الدفاعية بين البلدين إلى "مستوى جديد"، مضيفا أن اليابان وفيتنام تخططان لتعميق العلاقات الدفاعية عبر مناورات عسكرية مشتركة متعددة الجنسيات وسبل أخرى.

وأضافت وزارة الدفاع اليابانية أن خطوات نقل العتاد بما فيه سفن بحرية لفيتنام، من المقرر بحثها في محادثات لاحقة.

وتحتج طوكيو على وجود خفر السواحل الصيني قرب جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان، وتدعي الصين أيضا السيادة عليها.

ويؤكد المسؤولون اليابانيون أن السفن الصينية تنتهك بشكل روتيني المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر، وتهدد حركة الصيد.

المصرى اليوم

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