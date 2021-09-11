عبير لطفي: فتحي عبدالوهاب «مش قماص».. وقصة حبنا بدأت في المسرح

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كشفت الفنانة المسرحية عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس، أن زوجها الفنان فتحي عبدالوهاب يدعم المرأة، موضحةً أن المسرح كان سبب قصة الحب بينهما، حيث كانا حينها في ورشة الفنان محمد صبحي.

وقالت لطفي، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»: «نحن في الفن هما كائنات مستقلة، ولكننا عملنا سويًا في عمل من إخراجي كما قدمت دور والدته في أحد المسلسلات من بطولة دلال عبدالعزيز وكان مسلسل (الناس في كفر عسكر)»، مشيرةً إلى أن بيتهما عبارة عن شراكة، وما أعجبها في فتحي عبدالوهاب أنه بني آدم وإنسان ومثقف وهناك كيمياء بينهما ومتفهم وليس «قماص».

وتحدثت عن المهرجان، وقالت إن فكرته جاءت لأنها تحب المسرح بشدة ولهذا فكرت في أن تحتفل به عبر المهرجان، ليكون مخصصًا للمرأة وقضاياها.

وتابعت: اسم المهرجان «إيزيس» يأتي لأننا مصريون، فإيزيس تمثل الأم المحبة والقوية والمرأة التي تحارب الظلام، مشيرةً إلى أن هذا العام لن يكون هناك مسابقة بسبب جائحة كورونا بل سيكون احتفالية فقط تحت رعاية وزارة الثقافة التي تقدم دعمًا لوجيستيًا، وكذلك المراكز الثقافية الأجنبية التي قدمت دعمًا عبر إحضار الفرق من بلادهم.

ولفتت إلى أن هناك شركة خاصة هي من قدمت الإقامة لضيوف المهرجان ولا يوجد أي دعم مادي آخر، موضحةً أنه سيكون هناك عروض من اليابان وروسيا وهولندا وسوريا والأردن والصين على مسارح عديدة، كما أن الحضور مجانًا.

وأشارت «لطفي» إلى أن هناك فرق مستقلة وأخرى تابعة للدولة ستشارك في المهرجان، منها مسرحية «كارمن»، وكذلك مسرحية «هنا القاهرة» وهي إنتاج مستقل مع الجامعة الأمريكية، متابعةً أن المسرحية تناقش قضايا المجتمع وليس المرأة بحد ذاتها ولكن صانعة المسرحية سيدة ولهذا يركز المهرجان على المرأة سواء بالمشاركة أو صناعة العمل.