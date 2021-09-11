لاعبو بيراميدز الدوليين سبب رفض التعاقد مع حسام البدري

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رفض لاعبو بيراميدز الدوليين المنضمين مؤخرا للمنتخب الوطني الاول وزملائهم الدوليين الذين لم ينضموا لمعسكر المنتخب الأخير فكرة تعاقد إدارة بيراميدز مع حسام البدري كمدير فني للفريق بعد رحيل اليوناني تاكيس جونياس الذي تمت إقالته اليوم.

وقال مصدر مطلع داخل فريق بيراميدز، وكيل حسام البدري عرض على الإدارة تعيينه مديرا فنيا للفريق لكن اللاعبون رفضوا الفكرة تماما وأبلغوا الإدارة بعدم موافقتهم على انضمام البدري للقيادة الفنية للفريق.

وأعلنت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.

ويمتلك المدير الفني صاحب الـ٥٤ عاما سيرة ذاتية مميزة وقاد العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي ومن بينها الزمالك والإسماعيلي والمقاصة والمصري وانبي وأهلي طرابلس الليبي.

وتقيم إدارة نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال.