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تيسلا ترفع موديل «Y» في الصين

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تيسلا ترفع أسعار موديل «Y» في الصين تيسلا ترفع موديل «Y» في الصين

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أعلنت تيسلا عن زيادة سيارتها موديل " Y " في الصين بحوالي 1552 دولار، على أن يكون سعرها الجديد 387900 يوان.

وأشارت الشركة إلى انتعاش في الشحنات الصينية المحلية في أغسطس، وهذا مؤشر جيد بعد أشهر قليلة مضطربة للشركة في أحد أكثر أسواقها الرئيسية.

شحنت الشركة 12 ألفا و 885 وحدة زيادة بنسبة 50 % تقريبا عن يوليو، عندما تراجعت الشحنات بنسبة 69 %.

وارتفعت الصادرات من مصنع شنغهاي الخاص بالشركة إلى 31 ألفا و379 سيارة، وأغلبها متجه لأوروبا، بحسب ما أظهرته بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية.

المصرى اليوم

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