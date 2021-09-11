رئيس الأركان الإسرائيلي: لهروب المعتقلين تداعيات إقليمية... مستعدون لكل السيناريوهات

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قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم السبت، إن واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع تنطوي على تداعيات إقليمية وانعكاس على قطاعات أخرى، معتبرا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات.

جاء ذلك في تصريحات لكوخافي لدى زيارته غرفة العمليات التي تدار منها جهود تعقب الأسرى الهاربين.

وقال كوخافي على ما نقلت صحيفة معاريف: «للحادث تداعيات إقليمية وانعكاس على جبهات أخرى والجيش مستعد لجميع السيناريوهات».

وتابع: «سنواصل جهود البحث حتى القبض على أي إرهابي فر، وسنقبض عليه»، مضيفا: «آلاف المقاتلين في الميدان وفي المقرات وفي وحدات المخابرات يحاولون القبض على الإرهابيين. وسنفعل كل ما هو ضروري، بكل قوتنا، باستخدام قدرات العمق والتكنولوجيا والاستخبارات والوسائل الخاصة. المهمة لم تنته بعد».