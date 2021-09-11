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جامعة سوهاج : صرف 1800 جنيه للموظفين من صندوق تحسين أوضاع العاملين

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جامعة سوهاج : صرف 1800 جنيه للموظفين من صندوق تحسين أوضاع العاملين جامعة سوهاج : صرف 1800 جنيه للموظفين من صندوق تحسين أوضاع العاملين

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن صرف مبلغ ١٨٠٠ جنيه والمقرر صرفها لكافة العاملين بالجامعة كاملاً، وإعفائهم من أي خصومات مالية أو رسوم .

وذكر عبدالخالق- في تصريحات له اليوم- أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية في إجتماعه الأخير بتاريخ 10 أغسطس 2021، وهو الصندوق الذي يهدف إلى العمل على خدمة العاملين بالجامعات المصرية وتحسين أحوالهم، لافتاً إلى أن المبلغ المقرر سيصرف للمثبتين والمؤقتين والمتعاقدين، بقطاعى التعليم والمستشفيات الجامعية من المنتسبين للكادر العام (موازنة أو صناديق) وكذلك كادر مهن طبية.

وكشف المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل من هو على رأس العمل بتاريخ 10 أغسطس 2021، وللسادة القائمين بإجازات لبعض الوقت، وفق نسبة أيام العمل الفعلية، وصرفه أيضاً للسادة العاملين المتعاقدين أوالمؤقتين حتى 30 / 6/ 2016.

المصرى اليوم

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