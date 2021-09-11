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قام أحمد عبدالمقصود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بتهنئة فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال عبدالمقصود في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: «لاعبو يد الزمالك يشرفوننا دائما وهم رجال وعلى قدر المسؤولية والجميع يثق في قدراتهم، وهم ملوك الصالات بالفعل ونجحوا في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة».

وأضاف عبدالمقصود أن الجميع يترقب فريق اليد في كأس العالم وننتظر منهم مستوى مشرفا يرفع اسم القلعة البيضاء عاليا في البطولة.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.