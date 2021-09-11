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الجروان يشيد بتدشين «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

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الجروان يشيد بتدشين السيسي «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» الجروان يشيد بتدشين «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

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أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بتدشين الرئيس عبدالفتاح ، السبت، «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وقال «الجروان» إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يثمن تدشين القيادة المصرية تلك الاستراتيجية، والتي تؤكد حرص على تعزيز حماية حقوق الإنسان، خصوصا وهي على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة» تتطلع خلالها إلى تعميق صون حقوق المواطن المصري ورفاهيته واستقراره.

وأكد أهمية الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض والرقي بالمجتمعات وتقدمها، مثمنا توجيه الرئيس السيسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

ونوه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى أن مصر سباقة في النهوض بحقوق الإنسان، حيث كانت من أولى الدول مساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، والآن تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، تقوم بإنشاء مقاربة شاملة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

جاء ذلك خلال، حضور «الجروان» والوفد المرافق له، لمؤتمر الـ G20 في مدينة بولونيا بإيطاليا.

المصرى اليوم

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