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إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب "الجوهرة المشعة" يخضع لعمليات معالجة

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إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب "الجوهرة المشعة" يخضع لعمليات معالجة إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب "الجوهرة المشعة" يخضع لعمليات معالجة
لتعرض أرضيته للبكتيريا

إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب

أصدرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، االيوم السبت، بياناً قالت من خلاله إن ملعب الجوهرة المشعة يخضع لعمليات معالجة عاجلة لتعرض أرضيته للبكتيريا، مبينة أن ذلك لن يؤثر على احتضانه المباريات خلال فترة المعالجة.


وجاء في الإيضاح الصادر قبل ساعة من مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الرابعة من كأس محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب ذاته: "تود إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الإيضاح بأنه تُجرى حالياً عمليات معالجة سريعة وعاجلة لأجزاء محدودة من العشب الأخضر بالملعب الرئيسي بالمدينة، بعد تعرضها بشكل مفاجئ لنوع من البكتيريا دون أن يؤثر ذلك على أرضية الملعب".


وتابع: "وقد بدأت عملية المعالجة بشكل مكثف وستستمر بإذن الله حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بإشراف ومتابعة فريق متخصص في هذا المجال".


واختتم: "تؤكد إدارة المدينة وبعد أخذ رأي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن ذلك لن يعيق إقامة المباريات الرسمية على الملعب طوال هذه الفترة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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