مشجعة تطلب الزواج من نجل كريستيانو رونالدو فى مدرجات أولد ترافورد (صورة)

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طلبت مشجعة صغيرة تواجدت في مدرجات ملعب «أولد ترافورد» لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل من نجم «الشياطين الحمر» كريستيانو رونالدو، تزويجها بنجله الأكبر.

ورفعت المشجعة الصغيرة، لافتة في المدرجات مكتوب عليها «رونالدو هل يمكنني الزواج من (ابنك الأكبر) رونالدو جونيور». ويبلغ نجل رونالدو، 11 عاما.

وحقق رونالدو عودة مثالية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقيادة فريقه القديم الجديد مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1، اليوم السبت، ووضعه في صدارة الدوري مستغلا هدية كريستال بالاس الفائز على توتنهام المتصدر السابق بثلاثية نظيفة.

وسجل رونالدو ثنائية في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول و62، وأضاف مواطنه برونو فرنانديز الهدف الثالث، في الدقيقة 80، وأحرز البديل جيسي لينجارد الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الإسباني خافيير مانكيو هدف نيوكاسل الوحيد، في الدقيقة 56.