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الكاظمي: الانتخابات الحل الوحيد لمشكلات العراق

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الكاظمي: الانتخابات الحل الوحيد لمشكلات العراق الكاظمي: الانتخابات الحل الوحيد لمشكلات العراق
أكد رئيس العراقية، مصطفى الكاظمي، السبت، أن الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في أكتوبر المقبل، الحل الوحيد لمشكلات العراق.

جلسة استثنائية

قال «الكاظمي»، خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية: «ستجري بعد 29 يوما بالضبط الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثل الحل الوحيد لمشكلات العراق»، حسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف: «أنجزنا، بحمد الله وبالإصرار، كل متطلبات العملية الانتخابية، ولا سيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية. كما وفرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات، وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب».

إجراءات أمنية مشددة

أوضح «الكاظمي»: «هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي، لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات. وقد حضرت اليوم في اللجنة الأمنية، وعملنا أول محاكاة لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطية في المحافظات». وجدد رئيس الحكومة العراقية الدعوة إلى «منع استخدام موارد الدولة منعا تاما، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد». وطالب جميع المرشحين والجهات السياسية بالالتزام الكامل بالتنافس الصحي. وحث رئيس الوزراء مواطني بلاده على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة.


الوطن السعودية

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