أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن العام" ينشر مقطع يستعرض بعض نجاحاته الأمنية

Print
"الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية "الأمن العام" ينشر مقطع يستعرض بعض نجاحاته الأمنية

نشر الأمن العام، مقطع استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال".

وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.

وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.

وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين. الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو)

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بهذه الطريقة (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)

«العيال مش رزق» حسام موافي يوجه نصيحة لمن حرم الإنجاب (فيديو)