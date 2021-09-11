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وزير الرياضة يبحث ترتيبات مباراة بطل العالم المصري للكيك بوكسنج ومنافسه الروسي

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وزير الرياضة يبحث ترتيبات مباراة بطل العالم المصري للكيك بوكسنج ومنافسه الروسي وزير الرياضة يبحث ترتيبات مباراة بطل العالم المصري للكيك بوكسنج ومنافسه الروسي

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عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعاً مع الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لمناقشة الاستعدادات المتعلقة للمباراة الدولية المقرر إقامتها بين العقيد محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسنج ضد بطل .

كما التقي وزير الشباب والرياضة العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسنج، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض كافة الترتيبات التي تم اتخاذها بشأن استضافة المباراة.

تطرق اللقاء إلى الحديث حول جاهزية الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة للمباراة وتجهيزها بشكل كامل، والأمور التنظيمية واللوجستية، وانتقالات وإقامة ضيوف البطولة، ومراسم استقبالهم.

أكد وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة لكافة الرياضيين، ومساندتهم، ومؤازرتهم في مختلف البطولات التي يخوضونها، مشيراً أنه سيتم اتخاذ كافة الخطوات مع كافة الجهات المعنية من أجل تنظيم المباراة على أعلي مستوي في ضوء النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف البطولات التي تستضيفها على مدار العام.

طالب الوزير اللاعب بالتركيز في التدريبات التي يخضع لها الفترة الراهنة استعداداً للمباراة، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لبطل العالم المصري في الكيك بوكسينج، والفوز في مباراته أمام بطل العالم الروسي.

المصرى اليوم

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