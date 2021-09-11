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نائب محافظ الجيزة يتابع إزالة السويقة القديمة بالعياط ( صور)

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نائب محافظ الجيزة يتابع إزالة السويقة القديمة بالعياط ( صور) نائب محافظ الجيزة يتابع إزالة السويقة القديمة بالعياط ( صور)

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تفقد أبراهيم الشهابي ، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال أزالة باكيات السويقة القديمة تمهيدا لبدء أعمال أنشاء سوق حضارى لائق لاستيعاب جميع الباعة بهدف القضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل للشباب ومنع التكدسات والأذدحام بمدينة العياط

كما تفقد نائب المحافظ موقع الباكيات المؤقتة البديلة لتجار السويقة التي تمت أزالتها

أكد خلال لقائه بعدد كبير من أصحاب الباكيات بأنه سيتم توفير باكيات بديلة لحين الإنتهاء من أنشاء السوق الحضاري

كما تفقد نائب المحافظ مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والتعرف علي أحتياجاتهم علي الطبيعة موجها برفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق المدينة.

وأختتم جولتة الميدانية لمركز ومدينة العياط بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية القطوري للأطمئنان علي انتظام سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية داخل المركز معرباً عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد.

رافق نائب المحافظ في الجولة المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط

المصرى اليوم

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